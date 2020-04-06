14-дневная обсервация обойдется в 3 тыс. грн без питания на одного человека. Но есть вариант, при котором расходы покроют из бюджета

Украинцы, которые вернутся в Украину из-за рубежа, будут проходить обсервацию в санаториях "Укрпрофздравницы".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпрофздравницы".

Среди принимающих санаториев – "Клинический санаторий им. Пирогова" (санаторий "Куяльник").

Первые группы украинцев уже прибывают в этот оздоровительный комплекс на обсервацию. Сама обсервация продлится 14 дней.

Персонал санатория обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, говорят в "Здравнице".

В целом санаторий готов принять 1000 человек одновременно.

Украинцев разместят в двухместных номерах категории "стандарт улучшенный" с интернетом и телевидением.

Фото: facebook.com/Ukrprofzdravnitsa

Под Киевом к обсервации также готовят санатории "Жовтень" и "Украина".

Всего же эвакуированных граждан готовы принять 12 оздоровительных комплексов, которые входят в "Укрпрофздравницу".

Что касается оплаты за проживание, то в "Здравнице" описывают два варианта: либо все расходы берет на себя местный- или госбюджет, либо украинцы платят сами за себя (на одного человека – 3 тыс. грн за 14 дней без питания).

Персоналу планируют выплачивать в три раза большую зарплату.

Как ранее писал Фокус:

30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.