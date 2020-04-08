Обмен пленными произойдет до Пасхи, – Офис президента

Украинская сторона в ТКГ инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции

Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", – говорится в сообщении.

В свою очередь, так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными произойдет уже до Пасхи по формуле "10 на 8". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения", – сказала Морозова.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместителеь руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили в Минске вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Боевики предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными.