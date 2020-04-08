Обмен пленными произойдет до Пасхи, – Офис президента

2020-04-08 21:35:00

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Украинская сторона в ТКГ инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции

Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты  – не позднее Пасхи",  – говорится в сообщении.

В свою очередь, так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными произойдет уже до Пасхи по формуле "10 на 8". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения",  – сказала Морозова.

Как ранее сообщал Фокус:

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