В Украине от коронавируса умер еще один ребенок

В общей сложности за последние сутки зафиксированы 52 смерти от COVID-19.

Это – второй случай смерти ребенка за все время пандемии.

Об этом во время брифинга в четверг, 24 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка (в Украине) за все время пандемии", – заявил он.

При этом министр не уточнил, были ли у ребенка заболевания, которые могли бы усложнить состояние здоровья ребенка и привести к летальному исходу.

Всего за сутки коронавирус "подхватили" 242 ребенка. А всего за время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 12400 детей.

Отметим, в мае 5-месячный ребенок с подозрением на коронавирус умер в Черновицкой области. У него был ВИЧ-инфекция. Он родился у ВИЧ-позитивной матери. Помимо подозрения на коронавирус у ребенка врачи обнаружили врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию.

Самому младшему пациенту, заразившемуся COVID-19 в Украине, один месяц.

Напомним, по состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106. За последние сутки заболело 3372 человека (сутки ранее – 3497 человек).