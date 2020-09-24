Статистика коронавируса в мире на 24 сентября. Количество больных перешагнуло отметку в 32 миллиона

За последние сутки число новых случаев коронавируса в мире увеличилось на 312 864 человека, а умерли от COVID-19 6 491 человек.

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в мире коронавирусом инфицировались 32 096 368 человек. Прирост числа инфицированных за последние четверо суток составил 1 409 802 человека.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

При этом всего с начала пандемии умерли 981 962 человека, из них за последние сутки – 6 491 человека. Стоит отметить, что за последние двое суток показатель смертности держится на уровне 6000 жертв каждые 24 часа. При этом прирост по смертности в мире за последние четверо суток составил 20 561 человек.

Также 23 679 486 человек выздоровели, что на 278 846 человек больше, чем сутки ранее. Прирост выздоровевших за четверо суток составил 1 092 438 человек.

Лидерами антирейтинга по общему количеству инфицированных остаются США (более 7 миллионов общего числа зараженных) Индия (более 5 миллионов больных), Бразилия (более 4 миллионов) и Россия (более 1 миллиона инфицированных). Украина в этом списке занимает 25 место.

А вот антирейтинг по количеству новых случаев выглядит иначе: на первом месте – Мексика (почти 5000 новых случаев за сутки), на втором – Индия (более 2000 зараженных), на третьем – Бельгия (более 1000 новых случаев заражения). Украина в этом рейтинге занимает 38-ю строчку.

Стоит отметить, что Мексика уже третий день лидирует и по количеству жертв в мире из-за коронавируса в сутки. За последние 24 часа в стране умер 601 человек.

По данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, общее количество инфицированных по всему миру традиционно меньше – 31 779 533 человека. А общее число умерших по всему миру достигло показателя в 975 100 человек, что за сутки составило 6374 человека.

Напомним, в настоящее время в мире проходят клинические и доклинические испытания около 200 вакцин от коронавируса.