Сколько людей в мире полностью или частично вакцинированы от коронавируса, - Our World in Data

Большая часть мирового населения получила прививки, но количество смертей зашкаливает.

За все время вакцинальной кампании от коронавируса уже привито 61% населения планеты. Полностью вакцинированных от Covid-19 — 52,7%. Частично привитых в мире — 8,3%. Такую статистику опубликовал Оксфордский исследовательский ресурс Our World in Data.

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По всему миру активно продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным ресурса, всего было введено около 10,08 млрд доз, при этом, ежедневно проводится более 23,08 млн прививок от коронавируса. Согласно источнику, с 10 января количество летальных исходов из-за вируса продолжает расти. Так, всего специалисты зафиксировали 5,67 млн смертельных случаев от Covid-19, из которых 9765 — за последние сутки.

[ + – ] Доля людей, вакцинированных против Covid-19

Согласно данным исследовательского центра, больше всего непривитых людей зафиксировано в таких странах:

Индия — 452,65 млн человек;

Китай — 178,15 млн человек;

Пакистан — 120, 97 млн человек.

[ + – ] Страны мира, где больше всего непривитых от коронавируса людей

В ВОЗ заявили, что бустерные прививки от коронавируса — это необходимость и способ обезопасить самых уязвимых жителей планеты. Согласно статистике ресурса Our World in Data, в мире уже зафиксировано 971,02 млн бустерных прививок. Лидируют такие страны:

Китай — 331 млн доз;

США — 87, 63 млн доз;

Бразилия — 46,67 млн доз.

[ + – ] Общее количество введенных бустерных доз вакцины

Напомним, ранее Фокус писал о том, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 30768 новых случаев заболевания. По данным на 1 февраля, жертвами инфекции стали 192 украинца. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал коронавирус "биологической мировой войной", которая повлияла на инфляцию. Также известно, что в Украине зарегистрировали таблетки от коронавируса, которые помогают предотвратить тяжелое течение болезни.