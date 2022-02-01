Скільки людей у світі повністю або частково вакциновано від коронавірусу, — Our World in Data

Більшість світового населення отримала щеплення, але кількість смертей зашкалює.

За весь час вакцинальної кампанії від коронавірусу вже щеплено 61% населення планети. Повністю вакцинованих від Covid-19 – 52,7%. Частково щеплені у світі — 8,3%. Таку статистику опублікував Оксфордський дослідницький ресурс Our World in Data.

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По всьому світу активно продовжується масова вакцинація від коронавірусу. За даними ресурсу, всього було введено близько 10,08 млрд доз, при цьому щодня проводиться більше 23,08 млн щеплень від коронавірусу. Згідно з джерелом, із 10 січня кількість смертей через вірус продовжує зростати. Так, загалом фахівці зафіксували 5,67 млн смертельних випадків від Covid-19, із яких 9765 — за останню добу.

[ + – ] Частка людей, вакцинованих проти Covid-19

За даними дослідницького центру, найбільше нещеплених людей зафіксовано в таких країнах:

Індія — 452,65 млн осіб;

Китай — 178,15 млн осіб;

Пакистан — 120, 97 млн осіб.

[ + – ] Країни світу, де найбільше нещеплених від коронавірусу людей

У ВООЗ заявили, що бустерне щеплення від коронавірусу — це необхідність і спосіб убезпечити найуразливіших жителів планети. Згідно зі статистикою ресурсу Our World in Data, у світі вже зафіксовано 971,02 млн бустерних щеплень. Лідирують такі країни:

Китай — 331 млн доз;

США — 87, 63 млн доз;

Бразилія — 46,67 млн доз.

[ + – ] Загальна кількість введених бустерних доз вакцини

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що минулої доби в Україні зафіксували 30 768 нових випадків захворювання. За даними на 1 лютого, жертвами інфекції стали 192 українці. Раніше секретар РНБО Олексій Данилов назвав коронавірус "біологічною світовою війною", яка вплинула на інфляцію. Також відомо, що в Україні зареєстрували таблетки від коронавірусу, які допомагають запобігти тяжкому перебігу хвороби.