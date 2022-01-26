В Україні зареєстрували пігулки від коронавірусу

"Молнупіравір" призначений для пацієнтів із груп ризику. Препарат допомагає запобігти тяжкому перебігу COVID-19.

В Україні зареєстрували "Молнупіравір" — препарат виробництва американської компанії Merck у формі таблеток для лікування коронавірусної хвороби. Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров'я України. Влада планує закупити 300 тисяч курсів цього препарату. Про це в середу, 26 січня, повідомила пресслужба відомства на своєму сайті.

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"Молнупіравір" використовується для лікування Covid-19 і призначений переважно для тих, хто перебуває в групах ризику (пацієнти старше 60 років, люди з надмірною вагою, цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи тощо), щоб запобігти тяжкому та середньому перебігу хвороби.

У МОЗ зазначили, що ще минулого року влада розпочала переговори щодо придбання 300 тисяч курсів цього препарату. Відомство очікує, що його постачання розпочнеться "найближчим часом".

Міністерство пояснило, що "Молнупіравір" є препаратом прямої дії. Принцип його роботи такий: ліки блокують фермент, який необхідний коронавірусу для відтворення генетичного коду та його розмноження в організмі пацієнта. МОЗ зазначило, що в світі "Молнупіравір" застосовують, якщо в зараженого коронавірусу є хоча б один із вищевказаних факторів ризику.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ про проведення випробувань препарату від коронавірусу виробництва Merck на базі студентської лікарні у Харкові.

Першою у світі застосування таблеток від COVID-19 схвалила Великобританія — відповідне рішення влада цієї країни ухвалила в листопаді минулого року. Як повідомляло видання Evening Standard, вартість одного курсу "Молнупіравіру" в США 713 доларів (приблизно 20,5 тис. грн).