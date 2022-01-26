В Украине зарегистрировали таблетки от коронавируса

"Молнупиравир" предназначен для пациентов из групп риска. Препарат помогает предотвратить тяжелое течение COVID-19.

В Украине зарегистрировали "Молнупиравир" — препарат производства американской компании Merck в форме таблеток для лечения коронавирусной болезни. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Украины. Власти планируют закупить 300 тысяч курсов этого препарата. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

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"Молнупиравир" используется для лечения Covid-19 и предназначен преимущественно для тех, кто находится в группах риска (пациенты старше 60 лет, люди с избыточным весом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и т.д.), чтобы предотвратить тяжелое и среднее течение болезни.

В Минздраве указали, что еще в прошлом году власти начали переговоры касательно приобретения 300 тысяч курсов этого препарата. Ведомство ожидает, что его поставки начнутся "в ближайшее время".

Министерство объяснило, что "Молнупиравир" является препаратом прямого действия. Принцип его работы следующий: лекарство блокирует фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения генетического кода и его размножения в организме пациента. Минздрав отметил, что в мире "Молнупиравир" применяют, если у зараженного коронавируса есть хотя бы один из вышеуказанных факторов риска.

Напомним, 4 ноября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о проведении испытаний препарата от коронавируса производства Merck на базе студенческой больницы в Харькове.

Первой в мире применение таблеток от COVID-19 одобрила Великобритания — соответствующее решение власти этой страны приняли в ноябре прошлого года. Как сообщало издание Evening Standard, стоимость одного курса "Молнупиравира" в США 713 долларов (около 20,5 тыс. грн).