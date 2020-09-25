Украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции, – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ходе онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" заявил, что украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет полиции.

Данилов напомнил, что соцсеть "ВКонтакте" не имеет права работать на территории Украины, добавив, что СНБО планирует при помощи иностранных партнеров добиться ее блокировки.

"Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО обратил внимание украинцев, что пользоваться запрещенной соцсетью не стоит.

"Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – сказал Данилов.

Напомним, российские социальные сети в Украине были заблокированы 15 мая 2017 года. Не смотря на санкции, в 2018 году "ВКонтакте" и "Одноклассники" оставались в десятке самых популярных доментов среди украинцев.

14 мая 2020 года ограничения работы российских соцсетей продлили.

14 сентября 2020 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал разобраться со свободным доступом во "ВКонтакте" через мобильное приложение.