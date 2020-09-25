Казначейство предупредило о возможных проблемах с выплатой пенсий в конце года (исправлено)

Пенсионный фонд может не получить займ в конце бюджетного периода, в результате возникнут сложности с выплатой пенсий.

23 сентября в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов состоялось рабочее совещание по поводу деятельности Пенсионного фонда Украины под председательством главы Комитета Галины Третьяковой. Сообщение о ходе совещания на сайте ВР позже было удалено, однако информация доступна в кэше Google.

Уточним, глава Комитета сообщила, что бюджет Пенсионного фонда Украины - хронически дефицитный. Однако информация о том, что ПФУ может не получить очередной займ, в связи с чем могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий, взята из информационной справки Государственной казначейской службы.

Бюджет пенсионного фонда (ПФ) в Украине является хронически дефицитным. Средств, которые поступают в него, не хватает для выплаты пенсий, поэтому в госбюджете постоянно закладываются средства на закрытие дыры в бюджете ПФ. В 2021 году такие расходы государственного бюджета запланированы в размере 203,8 млрд грн, сообщила глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Но пенсии нужно выплачивать еще и в этом году. По состоянию на 1 сентября задолженность по уплате единого социального взноса (ЕСВ) в ПФ составляет 20,5 млрд грн.

По сообщению Государственной казначейской службы Украины, учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности ПФ перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Госказначейства отсутствуют законодательные основания предоставлять фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий.

При этом, по словам Галины Третьяковой, несмотря на постоянное дотирование фонда, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития ПФ.

Сообщение на сайте Верховной Рады, которое позже было удалено.

Согласно закону, высшим органом управления ПФ является правление, в состав которого входят по пять представителей от государства, застрахованных лиц и работодателей.

Напомним, Верховная Рада на время карантина освободила от уплаты ЕСВ всех физлиц-предпринимателей. В результате ПФ лишили сразу миллиардов гривен поступлений.

Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании. Об основных направлениях изменений она этом рассказала в интервью Фокусу.