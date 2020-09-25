Минтранс не реагирует на требования рынка, вагоностроительные заводы вынуждены закрываться - СМИ

К началу 2021 в Украине могут прекратить свою деятельность все вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, за ними свернут работу логистические предприятия. Это последствия бездействия Министерства инфраструктуры, лично министра Владислава Криклия, старого и нового руководства "Укрзализныци" в вопросе жесткого запрета на ввоз в Украину опасного металлолома под видом вагонов, давно отслужили свое, с территории России или от российских владельцев, пишет издание «Украинские новости» в материале «Поезд дальше не едет. Как Криклий довел вагоностроительную отрасль до банкротства».

Главная претензия к Криклию со стороны рынка - отсутствие реакции на многолетнюю проблему ввоза бывших в употреблении вагонов с исчерпавшимся нормативным ресурсом эксплуатации.

«Из 18 работающих в 2011 году предприятий в 2019 году осталось 12. Количество таких предприятий за 7 месяцев 2020 уменьшилась до 6 и эта негативная тенденция продолжается. Уже в августе 2020 реализацию грузовых вагонов осуществляло лишь 5 предприятий», - констатировал и. о. директора по сбыту и маркетингу ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Юрий Брусник.

По словам директора "ТАС-Логистик" Владимира Иващенко, такая ситуация создает неравные конкурентные условия и для украинских логистических компаний. «Невозможно конкурировать с ломом на колесах. Недобросовестные конкуренты, покупая за бесценок списанные в России вагоны, могут демпинговать, в отличие от компаний, которые инвестируют в новые украинские вагоны, но и вынуждены выплачивать проценты по банковским кредитам», - отметил он.

«В Мининфраструктуры отсутствует реальная программа обновления парка, нет реакции на наработку рынка. Покупая новые вагоны, неся долговую нагрузку, мы фактически конкурируем с металлоломом», - добавил заместитель директора по правовым вопросам «Первой логистической компании» Дмитрий Троекуров.

«В социальных сетях, на публичных мероприятиях, на закрытых встречах с бизнесом министр Владислав Криклий уверял всех участников рынка, вопрос будет закрыта в кратчайшие сроки и отечественные вагоностроительные заводы будут работать. Однако по факту ситуация с вагонами была спущена на тормозах. Сначала в министерстве стрелки ответственности переводились на "Укрзализныцю", где как раз меняли руководство, затем - совсем перестали реагировать на заявления бизнеса», - говорится в материале.

На основании расчетов участников рынка, журналисты оценивают «стоимость» бездействия Криклия. «Из-за предстоящего банкротства отрасли и смежных бизнесов в течение 5 лет, при неизменной политике по эксплуатации изношенного подвижного состава, экономика Украины недополучит 150 млрд грн. инвестиций в железнодорожную отрасль; более чем 45 млрд. грн. налогов в бюджеты различных уровней; инвестиции в развитие производительности производства в более чем 150 украинских предприятий; 120 тыс. созданных рабочих мест… Мультипликативный рост отечественной экономики с учетом смежных отраслей мог бы составлять не менее 350 млрд грн, или около 10% дополнительного ВВП». - говорится в материале.

«Многие из участников рынка убеждены, что продолжение бесконтрольного ввоза вагонов-гробов из России (временное эмбарго введено лишь до декабря 2020 года) не может быть выгодным никому, кроме самой страны-агрессора, заинтересованной, среди прочего, в дальнейшем разрушении и упадке и украинской транспортной инфраструктуры, и в распиле на металлолом отечественных машиностроительных предприятий. И поэтому вполне вероятно, что степень ответственности министра, который - осознанно или неосознанно - допустил подобное положение дел - может быть уже компетенцией не правительства, а Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований», - резюмирует издание.