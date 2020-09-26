Комиссия по расследованию причин катастрофы АН-26 начала свою работу

На месте трагедии уже работает глава МВД Арсен Аваков и вице-премьер Олег Уруский.

По поручению Президента Украины создана Государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения военного самолета АН-26 под Чугуевом, Харьковской области и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба МВД Украины.

На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Также ГСЧС Украины сообщает, что на месте катастрофы с родственниками погибших работают психологи. Работают, в частности, 8 сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины.

Также создано "место скорби", куда все желающие могут положить цветы в память погибших.

Фото: ГСЧС

Самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года. Согласно контракту, заключенному в июле, ГП "Антонов" должно было продлить срок его эксплуатации еще на 2 года.

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.

Сегодня, 26 сентября, на месте катастрофы нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших увеличилось до 23.