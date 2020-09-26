В субботу, 26 сентября, в Харькове правоохранителями был задержан подозреваемый в нападении на женщину и угоне ее автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам полицейских, угнанный автомобиль BMW был найден на улице Минской спустя полчаса после нападения.

Также было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

"На следующий день в ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", – отмечают в полиции.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения задержанному. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 сентября в центре Харькова неизвестный напал на 38-летнюю женщину, в результате чего она была ранена в руку. Пострадавшая была госпитализирована.