Відтепер українські книжки доступні за кордоном

Книжкова платформа Yakaboo спільно з логістичним оператором Нова пошта Глобал запускає міжнародну доставку. Відтепер українські книжки можна буде отримати в будь-якій точці світу протягом трьох тижнів. Це унікальна можливість читати українських і зарубіжних авторів рідною мовою

Українські книжки замовляти легко та швидко з Yakaboo та Новою поштою Глобал. Читати улюблених авторів українською — це те, чого дійсно не вистачає. Тепер для української книги немає кордонів. Можна дивитися на Ейфелеву вежу чи Біг Бен, жити в маленькому містечку чи мегаполісі в різних куточках світу, та чути рідну мову, читати українських авторів і почувати такий необхідний зв'язок з Україною.

«Тривалий час українці, які проживають чи працюють за кордоном, були позбавлені можливості читати друковані українські книжки. З міжнародною доставкою ця проблема вирішена. Водночас це розширює можливості українських видань і видавництв. Розвиток української книги — це те, що хвилює. За перші дні роботи міжнародної доставки Yakaboo ми отримали замовлення з: Бельгії, Великої Британії, Ізраїля, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії та Швейцарії», — Іван Богдан, CEO Yakaboo.

«Для нас надзвичайно важливо бути партнером для українського бізнесу, який мислить глобально і виходить за межі своєї країни. Для цього в нас все є — доставка у понад 200 країн світу, можливість відправляти товари з 7000 відділень по всій Україні, надання митного оформлення «під ключ» тощо. І особливо приємно, що ми можемо стати своєрідним мостом для українців, що проживають за кордоном і доставляти їм радість з Батьківщини», — коментує Юрій Беневитський, СЕО Нова пошта Глобал.

Замовлені на сайті Yakaboo книжки Нова пошта Глобал доставляє у будь-яку точку світу орієнтовно в такі строки: до Європи до 6 днів, до Північної Америки — до 10 днів, до Азії, Австралії та Океанії — до 15 днів, до інших країн — в середньому до 13 днів. Для того, щоб позбутися зайвих витрат і клопотів, під час оформлення замовлення на сайті Yakaboo.ua зʼявлятиметься попередження про перевищення ліміту на безмитне ввезення книжок. Радимо покупцям також звернути увагу на митні обмеження вашої країни. Протягом 30 днів ви можете повернути придбані на сайті Yakaboo.ua книжки.

Дізнатися деталі міжнародної доставки книжок від Yakaboo можна за посиланням — https://www.yakaboo.ua/ua/international_delivery/

Довідка про компанію Yakaboo

Компанія Yakaboo — це найбільша інтернет-книгарня країни, яка з 2004 року на ринку e-commerce.

Ми працюємо з найбільшою кількістю видавництв: понад 500 українськими, 500 британськими та понад 2 тисячами видавців з усього світу. На нашому сайті понад 300 тисяч книг 71 мовою, серед них останні новинки та світові бестселери. Книжки також доступні в електронному та аудіо форматах. Каталог товарів оновлюється щодня.

Ми доставляємо книжки по Україні, а відтепер і в будь-який куточок світу.

Довідка про компанію Нова пошта Глобал

«Нова Пошта Глобал» (раніше «Нова пошта Інтернешнл») з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить в групу компаній Нова пошта.

Компанія розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном.

Компанія розвиває сервіс NP Shopping — доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії та Польщі, надає послуги з імпорту та експорту для бізнесу, можливість здійснити відправлення з будь-якого відділення Нової пошти у більшість країн світу.

За 2019 рік доставили 3,4 млн міжнародних посилок, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.