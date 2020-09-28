40 свидетелей, 26 экспертиз. ГБР ведет расследование катастрофы Ан-26
После идентификации тела погибших передадут родственникам в кратчайшие сроки.
По факту катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшей возле Чугуева, Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 416 УК (нарушение правил полетов и подготовки к ним, что привело к тяжелым последствиям).
К настоящему времени следователи ГБР:
- осмотрели место происшествия, собрали вещественные доказательства и два бортовых самописца;
- провели обзор останков погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяли образцы горюче-смазочных материалов из самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в воинской части получили документы по организации и проведению полетов;
- получили информацию и документы от Укргидрометцентра, Украэроруха, предприятия "Антонов" и командования Воздушных сил ВСУ;
- опросили в качестве свидетелей более 40 человек;
- обеспечили получение биологических образцов для проведения ДНК экспертизы и назначили 25 экспертиз;
- истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей самолета.
Напомним, правительство Украины выплатит компенсации семьям жертв катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в течение трех недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, проводимого президентом Владимиром Зеленским.