Гибель курсантов в Ан-26 под Харьковом

40 свидетелей, 26 экспертиз. ГБР ведет расследование катастрофы Ан-26

40 свидетелей, 26 экспертиз. ГБР ведет расследование катастрофы Ан-26

Фото: "Главком"

После идентификации тела погибших передадут родственникам в кратчайшие сроки.

По факту катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшей возле Чугуева, Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 416 УК (нарушение правил полетов и подготовки к ним, что привело к тяжелым последствиям).

К настоящему времени следователи ГБР:

  • осмотрели место происшествия, собрали вещественные доказательства и два бортовых самописца;
  • провели обзор останков погибших при участии судебно-медицинских экспертов; 
  • назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяли образцы горюче-смазочных материалов из самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в воинской части получили документы по организации и проведению полетов;
  • получили информацию и документы от Укргидрометцентра, Украэроруха, предприятия "Антонов" и командования Воздушных сил ВСУ;
  • опросили в качестве свидетелей более 40 человек;
  • обеспечили получение биологических образцов для проведения ДНК экспертизы и назначили 25 экспертиз;
  • истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей самолета.

Напомним, правительство Украины выплатит компенсации семьям жертв катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в течение трех недель. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, проводимого президентом Владимиром Зеленским.