"Заказов больше нет": Керченская паромная переправа прекратила работу

Керченская паромная переправа, которая обеспечивала транспортное сообщение между аннексированным Крымом и Россией, прекратила работу.

Об этом сообщает информационное агентство "Крыминформ".

В частности, гендиректор компании оператора переправы "АнРуссТранс" Василий Анненков заявил, что "заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет, мы приняли решение остановить работу переправы".

По его словам, 28 сентября паром переправы совершил последний рейс. Из-за прекращения рейсов переправы остановлена работа морского порта. Будут уволены около 300 человек.

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Спрос на паромное сообщение резко сократился после открытия моста через Керченский пролив, незаконно построенного оккупационными властями.

До 2019 года переправа осуществляла перевозку автомобильного транспорта и пассажиров. До 30 июня 2020 года переправа совершала перевозку грузовых вагонов.

Отметим, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялось официальное открытие автомобильного движения по мосту.

28 сентября 2020 года Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список против ответственных за строительство Керченского моста.