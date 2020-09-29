"Старобельск" и "Рузвельт" вышли в Черное море

Патрульный катер украинских ВМС "Старобельск" и эсминец ВМС США "Рузвельт" провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Выйдя в Черное море, экипажи катера и эсминца отработали тренировки с использованием международной системы сигналов. Кроме того, они продемонстрировали навыки тактического маневрирования в случае нахождения в составе корабельной группы, а также плавание в ордерах.

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Суда сопровождал вертолет Ми-14 Морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Отметим, цель тренировок типа PASSEX - довести действия экипажей кораблей до автоматизма.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 ранее прошли в Черном море, у берегов Одессы.