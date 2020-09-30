Юрий Луценко сообщил об онкологии

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко борется с онкозаболеванием. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли", – написал Луценко.

Он добавил, что будет проходить химиотерапию, но останется в политике.

"Впереди – химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и которые мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой", – написал Луценко.

Напомним, супруга Юрия Луценко, бывший народный депутат Украины Ирина Луценко перенесла инсульт.