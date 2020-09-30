Рада вернула классический "пакет малыша" родителям новорожденных

Парламент Украины во втором чтении поддержал проект закона №3006а "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

За документ в целом проголосовали 264 народных депутатов из 226 необходимых. Заседание ВР в среду, 30 сентября транслировал YouTube-канал "RadaTVchannel".

Согласно пояснительной записке, новый закон призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму – родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

Скриншот: YouTube / RadaTVchannel

Так называемые "бэби-боксы", или "пакеты малыша" выдавали в Украине новоиспеченным родителям с 2018-го года. Однако, 29 июля 2020 года Кабмин постановил отменить "бэби-боксы". Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил такое решение правительства: "Пакет малыша", по словам рожениц, не всегда соответствовал их потребностям и пожеланиям".

Таким образом, вещевой набор заменили денежными выплатами в размере пяти тысяч гривен на "социальную" карточку "ПриватБанка" со специальным режимом использования.