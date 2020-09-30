Харьков опустился на 18 место в рейтинге самых комфортных городов Украины

Харьков занял 18 место в рейтинге самых комфортных городов Украины от Фокуса, потеряв 11 позиций.

Протестными демонстрациями в нашей стране давно не удивишь. Однако харьковчанам это удалось, когда они организовали массовое движение, участники которого отстаивали право устраивать пикники в парковой зоне. Протестная волна поднялась после того, как в Сети появилась информация, что охранники парка Шевченко избили нескольких студентов, расположившихся на траве во время пикника. После этого сотни возмущённых харьковчан нарочно пришли в парк, демонстративно садились или ложились на траву, выражая таким образом своё отношение к чрезмерным, по их мнению, запретам.

Явление оказалось настолько резонансным, что некоторые местные политологи даже сочли появившуюся в середине сентября новость об опасной болезни мэра Харькова Геннадия Кернеса хитрым манёвром, призванным отвлечь внимание общественности от протестов. Неизвестно, насколько близки к истине подобные предположения, однако медики подтверждают, что Кернес действительно инфицирован COVID-19 и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Увы, не он один: эпидемиологическая ситуация в городе и области выглядит неутешительно. 10 сентября во время очередного пересмотра зонирования регионов с точки зрения критериев адаптивного карантина Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям даже рассматривала возможность перемещения Харькова из «оранжевой» зоны в «красную», что означало бы введение жёстких карантинных мер наподобие тех, которые повсеместно применяли весной.

"Главная проблема города — отсутствие у горожан общих ценностей и доверия друг к другу. Не хватает артикулированного общественного договора: что мы хотим изменить, кем хотим стать в новом геополитическом контексте", писал Фокус о Харькове в прошлогоднем рейтинге.