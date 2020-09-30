Как тебя не любить, Хмельницкий мой. Рейтинг самых комфортных городов Украины

В нынешнем году в традиционном Рейтинге комфортности украинских городов — смена лидера. Впервые за долгое время первое место досталось не Киеву. Для читателей Фокуса это не должно стать неожиданностью: в рейтинге 2019 года Хмельницкий занимал вторую позицию.

Конечно, если учитывать исключительно перспективу заработка, то можно каждый год, не проводя подсчётов, выносить столицу на первое место. Но мы уверены, что при определении комфортности жизни не следует зацикливаться только на доходах.

В этом году больше внимания уделялось медицине и безопасности, а также продолжительности жизни. Ведь сколько ни зарабатывай денег, когда наступит карантин и появятся болезни, жизнь покажется совсем некомфортной. Наличие ковид-оценки в рейтинге текущего года значительно повлияло на месторасположение прошлогодних лидеров, особенно приграничных западных городов.

Также из-за последних событий, связанных с эпидемией коронавируса и карантином, пришлось исключить авиатранспорт из расчётов удобства транспортного сообщения ввиду отсутствия полноценного авиасообщения. Таким образом, значительное количество баллов потерял лидер авиаперевозок — Киев, впрочем, свои «железнодорожные» оценки он получил.

Ещё одна важная составляющая нынешнего рейтинга — экологическая ситуация в исследуемых городах. Ведь всем нам хочется дышать полной грудью, даже в маске. Тут тоже у каждого города своя история. Например, очень низкие оценки по этому показателю из года в год получает Ивано-Франковск, что не даёт ему подняться на высокие позиции. Многие удивятся: как такое может быть в прикарпатском зелёном регионе? Но это до тех пор, пока не посмотрят по карте, насколько близко к городу находятся крупнейшая в Украине Бурштынская ТЭС и Ивано-Франковский цементно-шиферный комбинат.

Для каждого жителя важны свои критерии списка: для кого-то это стоимость квартир, кому-то важен уровень преступности в городе.

Поэтому предлагаем внимательно изучить нашу сводную таблицу показателей. Как мы считали? Баллы начислялись так. Город с самой худшей экологической ситуацией получал 1 балл, а с лучшей — 22 балла. Потом показатели суммировались. Некоторые города набрали одинаковое количество баллов, поэтому разделили между собой некоторые места.

Готовя справки о городах, Фокус обратил внимание также на то, какими новостями они отметились в национальных СМИ.

Хмельницкий

(Фото: Getty Images)

Хмельницкий в этом году возглавил рейтинг по благоприятности бизнес-климата по итогам опроса предпринимателей, проведённого в рамках исследования «Индекс конкуренто­способности городов Украины». Согласно индексу, Хмельницкий набрал 72,96 балла из максимальных 100.

Эпидемия пошла на пользу местному ГП «Новатор», которое входит в концерн «Укроборонпром». В мае его руководство заявило, что готово выпускать в сутки до трёх тысяч единиц аппаратов искусственной вентиляции лёгких собственной разработки. Правда, врачи раскритиковали устройство и заявили, что им можно пользоваться только непродолжительное время. Но Минздрав выдал разрешение на выпуск аппаратов ИВЛ, и на данный момент на предприятии кипит работа.

В микрорайоне Лезнево, в котором раньше не было дошкольного учреждения, открыли новый детский сад «Соколятко». Он рассчитан на 160 мест и обошёлся бюджету почти в 40 млн грн. За последние четыре года это уже пятый построенный детсад.

В городском следственном изоляторе официально открыли платные камеры с более комфортными условиями для арестантов. Оказалось, что на услугу есть спрос.

Киев

(Фото Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко — чемпион по обещаниям. По данным аналитического портала «Слово і діло», за время своей каденции он дал 473 обещания киевлянам, больше всех украинских коллег, из них выполнил 48%. Среди крупных завершённых инфраструктурных проектов — ремонт Шулявского и Борщаговского путепроводов, реконструкция Дарницкой площади и улицы Богатырской, открытие второй очереди парка «Наталка».

Знаменитый долгострой — Подольско-Воскресенский мост — далёк от завершения, хоть в этом году работы и активизировались. Также затягивается строительство станций метро на Виноградарь: проложили лишь 17 м тоннеля, открытие двух новых станций перенесли на декабрь 2021-го. Не менее знаменитый проект строительства метро на жилмассив Троещина Кличко обещал реализовать ещё в 2019 году, однако теперь заявляет, что ждать придётся не менее четырёх-пяти лет.

На будущее откладывается и улучшение экологической ситуации в Киеве, в частности, реконструкция мусоросжигательного завода «Энергия», который загрязняет воздух на большом участке левобережного Киева. Согласно проекту Программы экономического и социального развития Киева до 2023 года, реконструкцию и техническое переоснащение завода начнут не раньше 2021-го.

Львов

(Фото: Getty Images)

Во Львове близок к завершению самый масштабный инфраструктурный проект последних лет — реконструкция привокзального пространства, на которую потратили более 165 млн грн. В конце прошлого года открыли часть Двирцевой площади и возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу, этим летом здесь заработал фонтан, сейчас подрядчик заканчивает работы по обустройству сквера. Впрочем, не обошлось без скандалов. Начальство железнодорожной станции без согласования с мэрией решило построить возле вокзального входа часовню, убрав оттуда копию «Пальмы Мерцалова». Эту трёхметровую скульптуру в 2003 году городу подарил Донецк. После публикаций в СМИ часовню демонтировали, а арт-объект вернули на место.

С начала эпидемии Львов называли образцовым городом, основываясь на том, как местные жители придерживались ограничительных мер. В Индексе соблюдения самоизоляции по регионам Украины, составленном мобильными операторами, он оказался на первом месте. Тем не менее в июне область попала в антилидеры по заболеваемости COVID-19, обогнав Киев и Буковину. Эксперты связали это с тем, что регион пограничный, кроме того, сюда вернулось много трудовых мигрантов. На днях мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, несмотря на показатели, медицинская система города с нагрузкой справляется.

Ровно

(Фото: Getty Images)

В Ровно всерьёз рассматривают перспективу построить пятый энергоблок на местной атомной электростанции. В проекте заинтересована корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power. Ровенская АЭС изначально планировалась шестиблочной, так что здесь есть все необходимые условия, инфраструктура и персонал. На станции уже провели половину подготовительных работ по обоснованию выбора площадки под строительство. Новый энергоблок позволит сохранить атомную генерацию после окончания сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков.

Если эти работы лишь планируются, то другое строительство в городе уже реализуется. Речь идёт о реконструкции стадиона «Авангард». В сентябре здесь обустраивали футбольное поле и устанавливали трибуны. Объект должны сдать в 2021 году.

Однако не каждому строительству в городе рады. Зимой 2019–2020 годов местные жители протестовали против появления на месте бывшего тракторного завода в селе Городок в 12 км от Ровно деревообрабатывающего предприятия «Кроноспан». Люди уверены, что это негативно скажется на экологии. В компании же обещают €200 млн инвестиций и 4 тыс. рабочих мест. В начале этой осени против предприятия подали массу судебных исков, чтобы обжаловать заключение об оценке воздействия производства на окружающую среду.

Тернополь

(Фото: Getty Images)

В последние два года в Тернополе проходит транспортная реформа: мелкогабаритные маршрутки заменяют большими автобусами с низким полом. В прошлом году закупили 20 автобусов, которые распределили по наиболее востребованным у горожан маршрутам. Также расширили троллейбусную сеть и сохранили бесплатный проезд всем льготным пассажирам, включая школьников и студентов. Правда, в настоящее время, когда Тернополь находится в «красной» эпидемической зоне, городской транспорт курсирует в режиме спецрейсов, троллейбусы разво­зят детей по школам, которые не стали закрывать на карантин.

Мэр города Сергей Надал и местный горсовет протестуют против карантинных ограничений. Вместе с руководством Ивано-Франковска они подали судебный иск к Кабмину, в котором оспаривают их законность. «Напомню, что есть постановление Конституционного Суда о том, что правительство и любые комиссии не имеют права устанавливать карантинные ограничения, которые ущемляют конституционные права и свободы граждан», — заявил Надал.

Тем временем тернопольские правоохранители провели рейд по школам и составили около 30 протоколов на их руководителей за несоблюдение карантина. Мэр заявил, что эти протоколы незаконны, и намерен их оспаривать.

Запорожье

(Фото: Getty Images)

Самый громкий и свежий скандал в Запорожье вспыхнул вокруг государственной программы развития инфраструктуры «Большая стройка». В рамках программы восстановили довольно большой участок автомобильной дороги, в августе результаты работ торжественно представили президенту. Спустя месяц в социальных сетях появились фотографии, на которых отчётливо видны рытвины и изломы асфальтированной поверхности.

Вскоре представители ГП «Местные дороги Запорожской области» сделали заявление о том, что причиной повреждения дороги стали перегруженные грузовики. По официальной версии, повреждённый участок не имеет отношения к проекту «Большая стройка»: сотрудники ГП утверждают, что именно эти обочины восстанавливали ещё в 2019 году.

В августе перед началом нового учебного года в Запорожье разгорелась нешуточная общественная дискуссия о том, безопасно ли в нынешней ситуации возобновлять работу учебных заведений. Как следствие, руководство местных школ чрезвычайно серьёзно отнеслось к рекомендациям Минздрава относительно организации учебного пространства во время пандемии — даже к тем, которые в большинстве городов сочли трудно выполнимыми, в частности к рекомендации организовать уроки под открытым небом. Во многих местных школах внутренние дворы и открытые спортивные площадки переоборудовали для занятий по общеобразовательным дисциплинам.

Чернигов

(Фото: Getty Images)

В 2020 году Чернигов, вытеснив с первого места Винницу, стал лидером в рейтинге доступности городов Украины «Тостер», который составляет общественная организация «Доступно.ua».

В этом году в городе открыли движение по кольцу на улице Ивана Мазепы, на новой дороге в микрорайон Шерстянка. Строительство дороги планировали ещё с 2011 года, но деньги смогли найти лишь в ­2019-м. Благодаря новому кольцу возобновили работу три троллейбусных маршрута.

В сквере напротив ЦУМа в начале осени открыли скейт-парк. Строительство этого объекта заняло два года, он обошёлся местному бюджету в 5,6 млн грн.

Этим летом в Чернигове заработал социальный проект, победивший в прошлогоднем общегородском голосовании. С 1 июня и до конца года любой желающий может чипировать и зарегистрировать свою или бездомную собаку абсолютно бесплатно.

Однако из Чернигова поступают не только позитивные новости. Недавно глава Минздрава Максим Степанов, проинспектировав городской рынок на предмет соблюдения карантинных мер, назвал увиденное ёмким выражением: «Это просто капец».

Винница

(Фото: Getty Images)

Винницу регулярно отмечают как прогрессивный и комфортный город. К примеру, по результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведённого в 2019 году социологической группой «Рейтинг», она пятый раз подряд возглавила рейтинг областных центров по уровню качества 22 сфер и услуг.

Действительно, по многим показателям город опережает даже столицу. Например, электронные билеты в трамваях и троллейбусах заработали в декабре 2019 года. В это время в Киеве боролись с неполадками в метро, а наземные виды транспорта в столице подключили к системе лишь в начале 2020-го. Два года в Виннице успешно работает и расширяется сеть велопроката Nextbike, принадлежащая иностранным инвесторам, в Киеве она полноценно заработала только в текущем году под новым брендом. С начала ­2018-го в городе работает система видеонаблюдения и Ситуационный центр, который анализирует данные.

Однако в инфраструктуре Винницы есть и пробелы — не хватает общественного транспорта, в то время как количество автомобилей и, соответственно, уличных заторов увеличивается. На 2020 год мэрия планировала закупку десяти автобусов на сумму 75 млн грн, однако эти деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом.

Николаев

(Фото: Getty Images)

12 сентября Николаев отметил 231-ю годовщину своего основания. Из-за карантина День города прошёл в урезанном виде, но полностью отказываться от празднования мэрия не стала. В Манганариевском сквере, известном как «Сердце города», открыли долгожданный фонтан — его обещали запустить ещё в 2012 году, когда началась масштабная реконструкция места отдыха. Правда, полностью завершить её городской власти так и не удалось. Часть работ перенесли на следующий год.

Зато на Соборной площади ремонтные работы находятся на финальной стадии. Проект реконструкции пространства, раскритикованный архитектурным сообществом города, презентовали в декабре 2018 года. С одесской фирмой-подрядчиком подписали договор на 88,3 млн грн, но в конце 2019-го стоимость реконструкции увеличилась до 105 млн грн.

Ещё одним реализованным проектом в городе стал Центр для переселенцев и ветеранов АТО, работы обошлись в 15 млн грн. В мэрии центр называют лучшим в Украине. Здесь ветеранам будут предоставлять социальную и юридическую поддержку, а также услуги по реабилитации и психологической адаптации.

Черновцы

(Фото: Getty Images)

Первый в Украине случай заражения COVID-19 выявили в Черновцах. Заболевший мужчина повёл себя образцово: почувствовав недомогание по возвращении из Италии, тут же само­изолировался и сообщил о симптомах врачу. А вот его соседи проявили себя не лучшим образом: собравшись у дома больного, они потребовали выселить из подъезда жену инфицированного. Далее началась борьба уже с карантином. В городе проходили митинги с требованием разрешить работу рынков и торговых площадей, несмотря на то что к концу апреля Черновицкая область опережала другие регионы по числу подтверждённых случаев COVID-19. В июне власти Черновцов ослабили карантин, несмотря на рост эпидемических показателей.

В том же месяце регион пострадал от наводнения. Разлившийся Прут затопил город, прямо посреди рынка житель Черновцов голыми руками поймал полуметрового карпа.

В сентябре Черновцы вошли в «красную» зону карантина, но горожане не поддержали ужесточения противоэпидемических мер и вышли на улицы, протестуя против закрытия школ и детсадов. К слову, город в этот раз подготовился к учебному году как никогда: более 12 млн грн, из которых 7,6 млн грн поступили из городского бюджета, выделили на закупку мебели и оборудования для школ.

Полтава

(Фото: Getty Images)

В этом году Полтава заняла одну из наиболее низких позиций в Индексе конкурентоспособности украинских городов, опубликованном USAID. Эксперты оценивали бизнес-климат и инициативы местных властей по формированию благоприятных условий, и Полтава оказалась на 20-м месте из 24.

Впрочем, крупным игрокам это не мешает вкладывать средства в местные активы. В начале года стало известно, что группа «ТАС» Сергея Тигипко приобрела главный производственный корпус предприятия «Полтавахиммаш», производящее железнодорожные цистерны. Новый собственник планирует модернизировать производство и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

В городе стремятся развивать спортивное направле­ние. В ближайшее время планируют построить комплекс для игровых видов спорта и единоборств, также хотят установить сеть велопарковок, а в августе здесь появился первый скейт-парк стоимостью 1,4 млн грн.

Летом вся Украина заговорила о Полтаве совсем по другому поводу. Буквально через пару дней после истории с захватом автобуса в Луцке некто Роман Скрыпник взял в заложники сотрудника уголовного розыска, которого потом обменял на полковника полиции Виталия Шияна. Вместе с ним преступник вы­ехал из города. Спустя восемь дней Скрыпника застрелил снайпер.

Сумы

(Фото: Getty Images)

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумах и заявил, что государство может выделить деньги на ремонт взлётно-посадочной полосы местного аэропорта, если руководство области возьмёт на себя восстановление терминала. Глава Сумской ОГА Роман Грищенко прогнозирует, что в случае ремонта Сумы смогут принимать ­самолёты любых типов, включая те, что выполняют длительные рейсы из Азии на Запад.

Сумы находятся в сложной финансовой ситуации. По результатам 2019 года городской бюджет недополучил 93 млн грн, так как многие коммунальные предприятия перерегистрировались в области и платили налоги в областной бюджет. В итоге сумская мэрия заявила, что может финансировать лишь защищённые статьи, то есть зарплаты врачам и медикам и социально-гуманитарную сферу. В то же время, согласно рейтингу интернет-издания Liga.net, опубликованному в феврале 2020-го, Сумы вместе с Днепром и Кропивницким вошли в тройку городов с самыми высокими коммунальными тарифами: средняя сумма платёжек — 3,35 тыс. грн.

Одесса

(Фото: Getty Images)

После 2014 года Одесса и без того не могла пожаловаться на отсутствие туристов, но коронавирус и закрытые границы превратили её в место паломничества практически для всех украинцев, жаждущих моря и курортных развлечений. В 2019 году город посетили 3,3 млн отдыхающих, что в три раза превышает его население. Данных по текущему году ещё нет, но в мае Одесская обладминистрация сообщила, что в 2020-м область планирует принять около 5–6 млн туристов. 30-километровые автомобильные заторы на въезде в город подтверждают, что расчёты чиновников могут оказаться верны. Летом в Одессе продолжали работать ночные клубы и дискотеки, несмотря на показательные рейды полиции, борющейся с нарушениями карантинных правил.

Одним из известных туристических объектов стал затонувший в ноябре 2019 года танкер Delfi, который загрязнял акваторию нефтепродуктами. Поднятие танкера ознаменовалось рядом скандалов. В течение лета сделали две попытки эвакуировать судно, но они провалились. Лишь 10 сентября корабль убрали, это обошлось в 14 млн грн.

До конца года в одесском аэропорту планируют открыть новую взлётно-посадочную полосу, благодаря чему аэропорт сможет принимать около 2 млн пассажиров в год. Это должно помочь хотя бы частично разгрузить дороги в курортный сезон.

Ивано-Франковск

(Фото: Getty Images)

В этом году Ивано-Франковск стал лидером рейтинга лучших городов для ведения бизнеса от «Forbes Украина», набрав высокие баллы по таким категориям, как безопасность, восприятие города жителями, миграционная притягательность и экологическая ситуация.

Чтобы привлечь инвесторов, местные власти уже год занимаются реконструкцией арматурного завода, который намерены превратить в первый в области индустриальный парк Arkan. Также мэрия стимулирует активных горожан с помощью бюджета участия, который выделяется на общественные проекты. За пять лет бюджет увеличили с 500 тыс. до 15 млн грн; в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, деньги выделят на 46 проектов — победителей конкурса.

В Ивано-Франковске действует программа поддержки стартапов из местного бюджета, мэрия обещала поддержать 20 проектов, однако в этом году отобраны только семь на общую сумму 325 тыс. грн. Также пробуксовывают инфраструктурные проекты — в частности ремонты улиц и создание велодорожек, — поскольку Управление капитального строительства недофинансируется, ему выделили лишь около 9 млн грн из запланированных 46 млн.

Луцк

(Фото: Getty Images)

В этом году Луцк неожиданно попал в общемировые новостные ленты. Поводом стали страшные события: 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус с 13 пассажирами. После 12 часов переговоров с террористом всех заложников освободили, никто не пострадал. На инцидент в Луцке отреагировал даже Илон Маск, написав пост в «Твиттере»: «Очередной день в 2020 году».

Другие местные новости не нашли отражения в иностранных медиа, хотя с точки зрения развития города они немаловажны. Например, в регионе продолжается ремонт дороги государственного значения М-19, на проект выделено 292 млн грн.

В августе Луцк попал в «красную ковидную зону», но городские власти назвали это ошибкой и отказались ужесточать карантинные меры. В городе также решили не отказываться от уличных гуляний: 12–13 сентября здесь отметили 935-летие Луцка. К празднику мэрия пообещала достроить новый сухой фонтан на Театральной площади стоимостью 12,5 млн грн. С фонтаном, впрочем, не сложилось, работы до сих пор продолжаются, зато на проспекте Воли открыли памятник Анне Ярославне — дочери Ярослава Мудрого и королеве Франции.

Житомир

(Фото: Getty Images)

«Мы всегда жаловались, что в Житомире ничего не происходит в плане культурной жизни. Но в последнее время у нас проводится много фестивалей, концертов, с поправкой на карантин заработал обновлённый летний театр — концертная площадка», — говорит житомирская журналистка Татьяна Гордиенко. Осенью прошлого года в городе провели первый фестиваль сыра и вина, организовали кинофестивали — грузинского кино и документального DocudaysUA. В текущем году житомирский Музей космонавтики отмечает 50-летие, по этому случаю в учреждении открыли первый в Украине космический симулятор «Эней».

Главной хронической проблемой города остаётся водоснабжение. Река Тетерев, из которой Житомир берёт воду, мельчает с 1980-х, весной этого года уровень воды критически упал — сказалась бесснежная зима. Местный водоканал рекомендует горожанам ограничивать потребление воды и в крайнем случае планирует подавать воду по графику. Чтобы наполнять водохранилища, коммунальное предприятие перекачивает воду из нижнего течения реки и уже получило средства от датского фонда на закупку нового насоса для этих нужд.

Черкассы

В Черкассах и области в этом году активизировались строительство и ремонты. Из госбюджета выделили почти 2 млрд грн на ремонт дорог областного назначения, летом рабочие усердствовали в самом городе, приводя в порядок тротуары, межквартальные проезды, центральные дороги и перекрёстки. Начался ремонт здания учёбно-реабилитационного центра «Страна добра», на реконструкцию направили почти 23,5 млн грн. Спортивную площадку и возведение новых пристроек центра обещают закончить уже к концу текущего года.

Однако внимание СМИ то и дело привлекает давняя городская проблема: состояние канализационных сетей оставляет желать лучшего, при этом коммунальщики постоянно находят незаконные врезки в систему частных домохозяйств. Всё это приводит к загрязнению Днепра.

Весной Черкассы прогремели на всю страну из-за публичного противостояния мэра города Анатолия Бондаренко и президента Владимира Зеленского, спровоцированного карантинными мерами. Городские власти решили, что должны первыми в стране отказаться от жёстких ограничений с 1 мая. Зеленский отреагировал резко, назвав градоначальника «бандитом», а его действия — популизмом. Бондаренко в свою очередь подал в суд на президента.

Днепр

(Фото: Getty Images)

Этот год в Днепре, скорее всего, станет годом развития транспортной инфраструктуры. Причём это касается всех видов транспорта — от самолётов до троллейбусов. Один из самых заметных инфраструктурных проектов 2020-го — строительство нового аэродромного комплекса, на которое выделили 15 млн грн. Подряд вынесли на тендер, выиграла его компания «Автомагистраль-Юг», предложив самую низкую цену. Общая площадь покрытий, которые планируется построить в аэропорту «Днепропетровск», составляет ориентировочно 656 тыс. кв. м — в полтора раза больше, чем в Одессе. Кроме того, в городе и области строят и ремонтируют несколько автомобильных дорог.

Состояние транспортной инфра­структуры — «болевая точка» Днепра, в первую очередь это касается городского общественного транспорта. Очевидно, жалоб на его работу накопилось столько, что игнорировать их уже невозможно. В сентябре текущего года Департамент транспорта Днепровского горсовета инициировал открытое обсуждение проблем системы общественного транспорта — высказаться предложили всем желающим.

Ужгород

(Фото: Getty Images)

За последние полгода у журналистов дважды появлялся повод назвать Ужгород раем, причём в разных контекстах. В первом случае в середине лета город обозначили как туристический рай: после открытия государственной границы на въезд для иностранцев сразу несколько топовых международных туристических платформ добавили его в список рекомендаций must visit. В новой «ковидной» реальности список направлений, открытых для международного туризма, заметно поредел и многие популярные международные операторы стали пристальнее приглядываться к Закарпатской области с её привлекательными природными условиями и развитой рекреационной инфраструктурой. Помимо прочего, регион отличается от других международных курортных зон более низкими ценами, а в период кризиса это преимущество стало ещё важнее.

В сентябре СМИ назвали Ужгород криминальным раем. Это было реакцией на появление в Сети видео, снятого во время роскошного застолья в ужгородском следственном изоляторе. Задержанные сидели за столом, угощались деликатесами, пили ирландский виски и чешское пиво, а также делали селфи на собственные телефоны.

Харьков

(Фото: Getty Images)

Протестными демонстрациями в нашей стране давно не удивишь. Однако харьковчанам это удалось, когда они организовали массовое движение, участники которого отстаивали право устраивать пикники в парковой зоне. Протестная волна поднялась после того, как в Сети появилась информация, что охранники парка Шевченко избили нескольких студентов, расположившихся на траве во время пикника. После этого сотни возмущённых харьковчан нарочно пришли в парк, демонстративно садились или ложились на траву, выражая таким образом своё отношение к чрезмерным, по их мнению, запретам.

Явление оказалось настолько резонансным, что некоторые местные политологи даже сочли появившуюся в середине сентября новость об опасной болезни мэра Харькова Геннадия Кернеса хитрым манёвром, призванным отвлечь внимание общественности от протестов. Неизвестно, насколько близки к истине подобные предположения, однако медики подтверждают, что Кернес действительно инфицирован COVID-19 и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Увы, не он один: эпидемиологическая ситуация в городе и области выглядит неутешительно. 10 сентября во время очередного пересмотра зонирования регионов с точки зрения критериев адаптивного карантина Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям даже рассматривала возможность перемещения Харькова из «оранжевой» зоны в «красную», что означало бы введение жёстких карантинных мер наподобие тех, которые повсеместно применяли весной.

Кропивницкий

(Фото: Getty Images)

В этом году жителям Кропивницкого особенно часто отключали воду из-за многочисленных аварий и ремонтов дорог и улиц. В городе идёт массовый ремонт, на который в местном бюджете выделили более 50 млн грн. Самым масштабным строительным проектом стало возведение нового ЦНАПа — Центра предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис», открыть который планируют в конце сентября, на День города. В четырёхэтажном здании будут не только предоставлять более 300 услуг, но и устроят художественную галерею, зал для бракосочетаний и конференц-зал. На этот проект потратили около 60 млн грн, более половины средств выделили из местного бюджета.

В августе сменился руководитель Кировоградской ОГА, им стал Андрей Назаренко. Вскоре после назначения он заявил, что ведёт переговоры об открытии в Кропивницком ресторана «МакДональдс». Разговоры об этом идут ещё с 2013 года, однако несмотря на прежние приглашения мэрии и петиции жителей фастфуд в город так и не зашёл.

Херсон

(Фото: Getty Images)

В 2020 году Херсон часто появлялся в общенацио­нальных новостях. Внимание жителей других регионов привлекали события, разворачивавшиеся вокруг передачи в концессию Херсонского порта. В январе объявили победителя концессионного конкурса, им оказалась компания «Рисоил-Херсон», которая обязалась инвестировать в порт около 300 млн грн. Тут же нашлись желающие оспорить этот выбор — и начались суды. Шестой апелляционный суд Киева передачу в концессию фактически заморозил. Тяжба продолжалась ещё несколько месяцев и дошла до Верховного Суда, который 12 мая всё-таки принял решение в пользу «Рисоил-Херсон». Фактически передача состоялась только в конце июня.

В июне главу облсовета Владислава Мангера задержали по подозрению в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Вскоре после этого были открыты уголовные дела на нескольких сотрудников медицинского центра, в котором Мангер находился на лечении.

Если говорить о развитии социальной сферы, особого внимания заслуживает Кризисный центр для пострадавших от домашнего насилия женщин и детей. Его открыли в рамках совместного проекта городского совета и ООО «Лига социально ответственных женщин» при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине и Венгерской экуменической службы помощи.