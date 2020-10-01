Сутки на Донбассе: боевики 11 раз нарушили "тишину", один военный ранен

ВСУ вместе со спасателями ГСЧС тушат пожары в Луганской области.

На Донбассе за сутки, 30 сентября, боевики 11 раз нарушали режим тишины. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное, он в больнице.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия противник открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета – около Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки зафиксированы обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого враг три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток, 1 октября, боевики один раз обстреляли позиции ООС вблизи Станицы Луганской, применив автоматический станковый гранатомет.

Также отмечается, что военные ВСУ вместе со спасателями ГСЧС продолжают локализовать пожары, вызванные накануне вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль. Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечено 450 военнослужащих ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк. Тушение пожаров продолжается около населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка.

Ранее сообщалось, что 30 сентября боевики нарушили "режим тишины". Вследствие обстрела из подствольного гранатомета у Зайцевого Донецкой области получил осколочное ранение украинский военнослужащий.