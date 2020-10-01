Эффект непредсказуемый. В Украине не знают, чего ждать от "коктейля" гриппа и COVID-19

Возбудители гриппа, которые придут в этом сезоне, будут для украинцев в новинку.

В этом году в Украине традиционно, ожидается появление нескольких возбудителей гриппа: группы А – Guangdong-Maonan (H1N1) и Hong Kong (H3N2), а также вирусов группы B – Washington (Victoria) и Phuket (Yamagata). Все названные вирусы, кроме Phuket, для украинцев ранее не были известны, и непонятно, каких последствий для здоровья ждать, учитывая не прекращающееся распространение коронавируса.

Об этом заявил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут в программе "Стенка на стенку".

"Нас действительно беспокоит ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. ...Безусловно, надо думать о защите", – прокомментировал ситуацию медик.

По этой причине Олег Когут советует вакцинироваться, при этом подчеркивает, что для того, чтобы вакцина сработала эффективно и выработался иммунитет, нужно не менее двух недель.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличивается госпитализация инфицированных COVID-19: осталось меньше половины свободных коек.