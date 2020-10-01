"Полнейшая чушь!" – пресс-секретарь Саакашвили о нападении

По словам Дарины Чиж, на видео четко видно, что никто на политика не нападал.

Информация о нападении на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в киевском ресторане Fabius, якобы произошедшем в среду, 30 сентября, оказалась фейком.

Об этом заявила пресс-секретарь политика Дарина Чиж, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

"Полнейшая чушь! Никто на Саакашвили не нападал ", – написала она.

Чиж также обратилась к Светлане Крюковой, заместителю главного редактора издания "Страна", журналисты которого первыми распространили информацию о нападении, с просьбой пересмотреть видео с инцидентом, внимательнее.

"Если вы смогли получить видео из заведения в котором был Михаил, то почему не посмотрели его внимательно? На видео все четко видно", – добавила она.

Напомним, о нападении на Саакашвили стало известно в четверг, 1 октября.