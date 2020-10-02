Течение болезни. Что делать, если вы заболели коронавирусом

Фокус отвечает на 7 популярных вопросов о том, что делать, если вам кажется, что у вас Covid-19.

С ухудшением эпидемической ситуации Мин­здрав пытается разгрузить лаборатории, которые делают ПЦР-тесты. 18 сентября министерство обновило национальный протокол предоставления медицинской помощи при COVID-19. Фокус рассказывает, что делать, если вы заболели коронавирусом, по новым правилам. Теперь взрослые и дети, которые пребывают на самоизоляции и у них нет симптомов коронавируса, не должны повторно тестироваться по истечении 14-дневного срока. Также отменили ПЦР-тесты для тех, кто идет на плановую госпитализацию, если у них нет симптомов острого респираторного заболевания.

Тем временем Украина перешагнула порог 4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса в день. В этой ситуации важно знать, как происходит тестирование, где можно сдать тест бесплатно и как оформлять самоизоляцию. Фокус отвечает на эти вопросы, а также разбирается, действительно ли в Украине началась вторая волна пандемии, как заявил 24 сентября президент Владимир Зеленский.

Где сдать тест бесплатно?

До обновления протокола Минздрава право на бесплатный ПЦР-тест имели люди с признаками коронавирусной болезни и все контактные лица. Теперь на него могут претендовать только те, кто заболел, — контактных лиц без признаков COVID-19 бесплатно не тестируют. Как и прежде, ПЦР-тесты делают людям с пневмонией. По протоколу человек с признаками коронавируса должен обратиться к семейному врачу, он заказывает выезд мобильной бригады на дом, которая берет пробы на тест из носа и горла пациента. Как неоднократно заявлял Максим Степанов, глава Минздрава, врачи не должны требовать, чтобы пациент сам шел в лабораторию или клинику, это не соответствует протоколу.

Как подготовиться к ПЦР-тесту

Сдавать тест лучше утром, сразу после сна. За шесть часов до того не рекомендуется употреблять лекарства для орошения глотки, препараты для рассасывания. За три-четыре часа до сдачи теста не рекомендуется жевать жвачку, есть конфеты, чистить зубы, полоскать рот и горло, есть и пить, а также курить

Бесплатные тесты на коронавирус делают только государственные и коммунальные лабораторные центры и медучреждения, однако они не справляются с наплывом пациентов. В сентябре очереди на тестирование в Киеве достигают двух недель, а ожидание результатов тестов — до десяти дней. Мест, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест, даже в столице мало. В списке из 25 "коронавирусных" медучреждений только 12 — государственные и коммунальные, и лишь шесть из них делают тесты. О высокой загруженности говорит и то, что Киевский городской лабораторный центр с 7 сентября не принимает заказов на платные тесты, сосредоточившись на тех, которые доставляют из коммунальных больниц. Как заявлял министр Максим Степанов, он ведет переговоры с частными лабораториями о том, чтобы они занимались тестированием за счет государства, но безрезультатно.

Если человек хочет сделать ПЦР-тест быстрее, ему нужно уточнить, сделал ли лечащий врач отметку о его приоритетности. Как объяснил Радіо Свобода Игорь Кузин, и. о. гендиректора Центра общественного здоровья, часто врачи не используют правило приоритетности, когда направляют образцы в лаборатории. Если в направлении указать высокий приоритет, то тест сделают быстрее, но на это могут рассчитывать только люди с симптомами коронавируса и пневмонией.

Чтобы быстро сделать ПЦР-тест, также можно обратиться в частную лабораторию. Это единственный вариант для тех, кто не заболел, но им нужно протестироваться для поездки за границу или других нужд. В заведениях с самыми низкими ценами большие очереди, туда нужно приезжать к 6–7 утра, чтобы успеть сдать тест в первой половине дня и к вечеру получить результат. Кроме того, большинство частных лабораторий делают ПЦР-тесты в течение 48 и более часов. Из-за этих неудобств распространился специфический вид мошенничества — поддельные негативные результаты теста на коронавирус, которые продают за 200 грн.

Как узнать, подлинный ли результат теста?

Об этом нужно позаботиться перед сдачей образцов и выбрать верифицированную лабораторию — ту, что есть в списке Центра общественного здоровья Украины. Верифицированные заведения имеют доступ к электронной системе ЕЛІССЗ (Электронная интегрированная система наблюдения за инфекционными заболеваниями), куда вносят результаты ПЦР-тестов. Эту систему пополняют и врачи. Как говорит семейный врач Дарина Дмитриевская, если у человека позитивный результат теста и он обращается к доктору, то специалист собирает информацию о самом пациенте и его контактных лицах и через экстренное сообщение передает данные в местный центр лабораторных исследований.

Электронная система, в частности, синхронизируется с приложением "Дій вдома", где появляются результаты тестов, и, если они негативные, самоизоляцию можно прекращать. Список верифицированных лабораторий есть на сайтах Минздрава и Центра общественного здоровья Украины. Список может меняться, поэтому проверять выбранное медучреждение лучше непосредственно перед тестированием.

Обязательно ли регистрировать самоизоляцию в приложении "Дій вдома"?

Необязательно. Приложение устанавливали преимущественно путешественники из-за рубежа, у которых при пересечении украинской границы было два варианта — либо зарегистрироваться в "Дій вдома", либо пойти на обсервацию. Эту норму ослабили: прибывшим гражданам можно сдать ПЦР-тест сразу по прибытии и, если он негативный, не уходить на самоизоляцию, а также не устанавливать приложение.

В то же время в обновленном протоколе лечения коронавируса Минздрав рекомендует контактным лицам, у которых слабые симптомы либо их нет, проходить самоизоляцию с приложением, чтобы мониторить их состояние. Однако параллельно министерство обязывает врачей следить за соблюдением самоизоляции — по телефону, онлайн либо приходя к человеку домой.

Выдают ли больничный на время самоизоляции?

Согласно предписаниям Минздрава, на самоизоляцию нужно уходить с момента контакта с заболевшим и ждать результатов теста на коронавирус дома. Однако факт тестирования не основание для открытия больничного — для этого нужно обратиться к семейному врачу либо инфекционисту, который помимо результата теста соберет клиническую картину и откроет лист нетрудоспособности. Как отмечает семейный врач Дарина Дмитриевская, больничный открывается с момента опасного контакта, когда люди контактировали на протяжении 15 мин. и дольше на расстоянии менее 1,5 м и без маски. Больничный выписывается и тем людям, у которых нет симптомов, но им все равно нужно идти на самоизоляцию. Если результат теста негативный, то лист нетрудоспособности сразу закрывается.

(Инфографика: Людмила Лысак)

В конце апреля Минздрав изменил правила выдачи больничных во время пандемии. Если раньше нужно было обязательно лично посещать доктора, то теперь открывать больничный можно по телефону или онлайн. По результатам общения врач записывает симптомы и диагноз в карту больного, открывает больничный, где в графе о причине нетрудоспособности указывает "ізоляція від COVID-19–11". Коронавирусные больничные открывают, как и все остальные, на пять дней, затем продлевают. Это делается потому, что первые пять дней больничного оплачивает работодатель, остальные — Фонд социального страхования, который компенсирует 50% зарплаты (медикам компенсируют 100%). С начала пандемии и до конца августа Фонд оплатил такие больничные 10,6 тыс. украинцев на сумму более 13 млн грн.

Что делать, если нужно прервать самоизоляцию?

Чтобы прервать самоизоляцию, на восьмой день нужно сделать ­ПЦР-тест. Но, как говорит министр Максим Степанов, это нужно делать в частном порядке в платных лабораториях — государственные этим заниматься не будут. В случае, если пациент проходит само­изоляцию с "Дій вдома", результаты теста придут в приложение, и оно закроется. Если человек проходит самоизоляцию под наблюдением семейного врача, то он досрочно закрывает больничный.

Какое наказание предусмотрено за несоблюдение самоизоляции?

Штрафы за нарушение карантина все еще действуют: физическим лицам выписывают 17–34 тыс. грн, должностным — 34–170 тыс. грн. Как рапортовала Национальная полиция в конце августа, с начала карантина она выписала 23,7 тыс. административных штрафов по всей Украине. В основном штрафовали компании и организации, однако 2,6 тыс. протоколов оформили людям, нарушившим правила самоизоляции.