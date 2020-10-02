Андрей Коболев заболел коронавирусом

Глава "Нафтогаза" ушел на самоизоляцию, его обязанности будет выполнять первый замглавы НАК Сергей Перелома.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил положительный результат на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности – и как компания, и я лично, – написал Коболев.

Он рассказал, что сдал тест вчера, 1 октября, по прибытию из командировки.

"Вчера прилетел из командировки, сдал тест, к результату нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад (пятница, 2 октября), предупредил всех, с кем контактировал", – написал Коболев.

Он сообщил, что уходит на самоизоляцию, совещания будет проводить онлайн, а его обязанности будет выполнять первый замглавы НАК Сергей Перелома.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не упущу, ни реальной, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать – менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал. На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Sergii Pereloma", – написал Коболев.

Он посоветовал всем носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и глава политической партии "За майбутне" Игорь Палица получили положительный тест на коронавирус.