Шуфрич и Палица заболели коронавирусом

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и глава политической партии "За майбутне" Игорь Палица получили положительный тест на коронавирус.

Об этом стало известно в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Сперва народный депутат Юлия Тимошенко, которая недавно излечилась от COVID-19, сообщила о диагнозе Шуфрича. После этого информацию подтвердил и сам нардеп.

"Я завтра (2 октября, – ред.) получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом – три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные – посмотрим, чем это закончится", – сказал Шуфрич.

Кроме того, бывший губернатор Одесской области Палица также заразился.

"Пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач", – сказа Палица.

Он отметил, что рисков заразиться для его родственников пока нет.

Отметим, ранее нардеп "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что во второй раз заболела коронавирусом. Пятый президент Украины Петр Порошенко тоже заболел коронавирусом. И народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк также заразился COVID-19.