Нардеп Зинкевич заболела коронавирусом во второй раз
Депутат призналась, что до этого болела коронавирусом полгода назад.
Нардеп "Европейской солидарности" Яна Зинкевич заявила, что во второй раз заболела коронавирусом. Об этом она узнала в среду, 30 сентября, когда анализ на COVID-19 сдали все представители фракции.
Об этом политик рассказала в Facebook.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении", – призналась Зинкевич.
По ее словам, на данный момент кроме сильной усталости, симптомов никаких у нее нет.
"Прошу всех кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР", – добавила она, порекомендовав всем, кто с ней контактировал, самоизолироваться.
Напомним, в Украине ранее было зафиксировано повторное заболевание коронавирусом. Второй раз COVID-19 также заболела анестезиолог из Черновицкой городской больницы.
Также в Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом.