На Тернопольщине мужчина болеет COVID-19 третий раз
В области продолжают болеть более 1000 человек.
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом.
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в Facebook.
По его словам, это лишний раз говорит о том, что "даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания".
Начальник управления также отметил, что в Тернопольской области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении.
Он добавил, что наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в отдельных районах. В частности, в городе Тернополь и Тернопольском районе. В Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.
В Украине ранее было зафиксировано повторное заболевание коронавирусом. Около двух месяцев назад второй раз COVID-19 заболела анестезиолог из Черновицкой городской больницы.
"Объяснение у меня одно — без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Как-то так", — написала она в Facebook.
Напомним, по данным на среду, 29 июля, в Украине зафиксировали 1022 новых случаев заражения коронвирусом. 21 пациент умер.