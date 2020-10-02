Украина не будет оказывать военную помощь ни Азербайджану, ни Армении, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни Азербайджану, ни Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", – написал Аваков.

Ранее нардеп от "Слуга народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану.

"Украина готова на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", – сказала Марченко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге, заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.