Апелляционный суд оставил в силе приговор Виктору Януковичу

Суд первой инстанции вынес экс-президенту приговор в виде 13 лет лишения свободы за госизмену.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

“Апелляционные жалобы защитников ... в интересах обвиняемого Януковича оставить без удовлетворения”, — сказала судья во время онлайнтрансляции из зала суда.

На решение суда отреагировал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он напомнил, что поддержкой обвинения занималась военная прокуратура, которую ликвидировали в 2019 году.

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“Приговор Оболонского райсуда экс-президенту Януковичу за государственную измену апелляционным судом Киева оставлен без изменений! Экс-президент осужден! Приговор вступил в законную силу! Государственное публичное обвинение поддержано военными прокурорами Русланом Кравченко и Максимом Крымом!” — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.