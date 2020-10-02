Осенние школьные каникулы могут начаться раньше из-за местных выборов, – Ляшко

Даты каникул каждая школа определяет сама. Минобразование выдает только рекомендации.

Из-за местных выборов, которые пройдут 25 октября, в Украине могут перенести школьные осенние каникулы. Безопаснее будет, если они начнутся на 10 дней раньше рекомендованной Минобразования даты. Об этом на круглом столе в Украинском кризисном медиа-центре сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, этот вопрос обсуждался с работниками сферы образования. "Для того чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", – заявил чиновник.

Министерство образования на 2020 – 2021 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

осенние – с 26 октября по 1 ноября включительно;

зимние – с 25 декабря по 10 января включительно;

весенние – с 22 марта по 28 марта включительно;

летние – с 1 июня по 31 августа включительно.

Согласно закону об образовании, школы в Украине получили автономию в организации учебного процесса. Поэтому график каникул, который предложило министерство, носит лишь рекомендательный характер.

В конце сентября исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в связи с проведением местных выборов осенние каникулы предлагается начать 22 октября и завершить 30 октября.