Причиной негодования стала стоимость лечения от COVID-19. По словам женщины, на лечение мужа семья потратила 30 тысяч гривен, но ей эти деньги не вернули.

Одна из жительниц Черновцов накричала на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в область. По ее словам, ей не вернули деньги за лечение больного COVID-19 мужа. Видео опубликовал местный телеканал "Чернівці".

Женщина обвинила Зеленского во вранье, когда президент вышел из отеля. Когда женщина начала рассказывать о лечении мужа от коронавируса, Зеленский уходил к автомобилю.

"Лжецы, душегубы, страшные убийцы! Лжецы! У меня муж болел COVID-19. Ни одна падла денег не вернула! Все за свои деньги! 30 тысяч гривен ушло на лечение! Чтобы вы сдохли! Лжецы, сдохните!" – кричала женщина.

В качестве доказательства она показала справку о диагнозе мужа и эмоционально заявила, что чиновники Минздрава "только считают, кто умер".

По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 633 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 217 661.