На Луганщине возобновили работу КПВВ, закрытого из-за пожаров

Контрольно-пропускной пункт будет работать ежедневно с 7.00 до 18.30.

С понедельника, 5 октября, в Луганской области снова открыли КПВВ "Станица Луганская", работу которого прекращали из-за масштабных пожаров в этом районе, в результате чего 11 человек погибли.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"По решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко 5 октября восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что в понедельник КПВВ начнет работать с 9.00, а со вторника, 6 октября, по осеннему графику с 7.00 до 18.30.

"Напоминаем, работа пункта была приостановлена в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине", – объяснили причину закрытия военные.

Напомним, 30 сентября на территории Луганской области начались масштабные лесные пожары. Сгорело более 9 тысяч гектаров леса. В РГА Станицы Луганской заявили, что один из очагов пожара возник из-за обстрелов со стороны оккупированной территории.