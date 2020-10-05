За 2,5 месяца количество госпитализаций с COVID-19 увеличилось в 5 раз, – Степанов

В случае нарушения регламента по госпитализации, следует звонить на "горячие линии" Минздрава, департамента здравоохранения или органы местного самоуправления.

Алгоритм действий украинцев в случае подозрения на коронавирус министр здравоохранения Максим Степанов напомнил из-за постоянно увеличивающегося количества госпитализаций по причине COVID-19.

О нем он рассказал во время ежедневного брифинга, в понедельник, 5 октября.

По словам Степанова, на данный момент с коронавирусом в профильные больницы госпитализированы 16 745 украинцев. Когда как в середине июля эта цифра составляла 3500 человек.

"Почти в пять раз увеличилось количество людей, которые одновременно находятся в больнице", – уточнил министр.

Он отметил, что максимальное количество коек, предназначенных для госпитализации коронавирусных больных в медучреждениях 37 тысяч.

Степанов утонил, что если постараться, то можно увеличить это количество до 50 тысяч коек, но, естественно, не за счет уменьшения количества коек, предназначенных, например, для онкобольных или пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этой связи он еще раз напомнил, что в случае ухудшения состояния стоит сразу обратиться к семейному терапевту, а не посещать частные лаборатории, дабы сдать тест на COVID-19.

"Семейный врач не должен отправлять вас в путешествие по лабораториям, но отправить к вам мобильную бригаду, – подчеркнул министр. – У нас в стране специально созданы мобильные бригады, которые в полном объеме финансируются Национальной службой здоровья и с ними заключены соответствующие договоры. Они имеют достаточно соответствующих навыков и тестов, чтобы провести эти анализы качественно".

В случае нарушения регламента, по словам Степанова, "стоит официально жаловаться в Министерство здравоохранения".

Если у вас подозрение на коронавирус, то действовать нужно в следующем порядке:

1. Обратиться к семейному врачу, с которым заключен договор. Определить клиническую картину, совпадает ли с подозрением на COVID-19.

2. Семейный врач направляет к вам мобильную бригаду, которая делает тест.

3. По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения. Если легкие симптомы – остаетесь дома, если нет – тогда семейный врач принимает решение о госпитализации.

4. В случае повышения температуры и затруднении дыхания – звоните 103 и бригада скорой помощи отправляет вас в больницу, которая принимает больных с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели коронавирусом 3 774 человек.