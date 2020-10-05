Подземная забастовка в Кривом Роге продолжается уже 33 дня, – Волынец

Забастовку продолжают 22 шахтера, в начале протеста их было около 400.

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что 22 работника шахты "Октябрьская" продолжают подземный протест.

Компромисс в вопросе повышения зарплаты, предложенный администрацией, их не устраивает. Руководство шахты заявило, что начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

Напомним, шахта "Октябрьская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат", крупнейшего частного предприятия Украины по добыче железной руды подземным способом.

Предприятием управляют совместно "Метинвест Холдинг" и группа "Приват".

Забастовка была начата 2 сентября. По состоянию на 8 сентября бастовало около 400 работников четырех шахт. Требования бастующих: повышение зарплаты (на 45%) и улучшение условий и безопасности труда.

10 сентября возле Офиса президента состоялась акция солидарности с бастующими шахтерами под лозунгом “Уважение начинается с 1000 евро”. Участники акции рассказали Фокусу, что кампания под этим лозунгом действительно продолжается уже несколько лет, и требуемое повышение зарплаты на 45% как раз приблизит ее к условному “тысячному” порогу.

Компания предложила повышение зарплаты на 10%, сейчас протестующие требуют 30%.