Задержали полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах: был пьян

Участковый из столицы сбил двух женщин. Одна из них от полученных травм умерла на месте происшествия.

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали полицейского, который вечером 4 октября сбил в Броварах Киевской области двух женщин. Им оказался участковый офицер полиции Деснянского управления полиции столицы, который был пьян. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 4 октября 2020 примерно в 17:40 полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, на нерегулируемом пешеходном переходе по бульвару Независимости в городе Бровары совершил наезд на двух женщин 1977 и 1998 года рождения. От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, другая - госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами. Предварительно установлено, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, - сказано в публикации.

Подозреваемому по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в июле смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе, недалеко от Конча-Заспы. Пьяный мужчина ехал в Киев на чужом Mercedes ML на большой скорости. Он пытался обогнать красный Mercedes Sprinter, но зацепил правым крылом левую заднюю часть микроавтобуса. Последний вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Hyundai Tucson. В Hyundai на момент аварии ехала семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. На месте ДТП погибли отец, мать и девочка восьми лет, мальчик 10 лет скончался в больнице. В Живых остался только один пассажир – 12-летний парень.