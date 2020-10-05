Штрафы и свидетельство о рождении онлайн: Минцифры презентовало обновление "Дія"

Во время конференции Diia Summit, которая состоялась 05 октября 2020 года, Михаил Федоров, возглавляющий Министерство цифровой трансформации Украины, заявил о том, что переход всех госорганов к работе онлайн будет реализован к 01 сентября 2021 года.

“Если не брать во внимание негативную сторону коронавируса, он создал такие условия, в которых мы перешли на работу онлайн. И нам нужно было найти такое решение, которое бы обеспечило скорейшую цифровую трансформацию государства, заставляя его развиваться и двигаться вперед быстрее. Мы это решение нашли: с 1 сентября 2021 года госорганы не будут иметь права требовать от украинцев бумажных документов”, - заявил Федоров.



Для перехода госучреждений на работу в онлайне Минцифры обязуется к указанному сроку обеспечить необходимую инфраструктуру, которая будет иметь следующую конфигурацию: облачные технологии - дата-центры - электронный архив - электронная подпись СмартДія, обеспечивающая безопасность работы с документами и действующая определенный срок времени, - реестры. Также, по словам министра Федорова, в законодательство будут внесены соответствующие изменения.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. 01 октября 2020 года стало известно, что компания Microsoft и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого компания инвестирует $500 в развитие облачных сервисов на украинском рынке, а госорганы получат скидки на пользование Microsoft Azure, Office 365 и другими продуктами.



В рамках конференции были презентованы новые услуги, предоставляемые приложением «Дія» 2.0. В частности: функция передачи права управления автомобилем третьему лицу, просмотр/оплата штрафов ПДД, просмотр/оплата задолженности по исполнительному документу, шеринг копий документов для получения услуг в одно нажатия кнопки «ОК» на push-сообщении в приложении. Также обновленная «Дія» даст возможность оформить свидетельство о рождении ребенка, получить номер налогоплательщика (РНОКПП) и справку переселенца, создание квалифицированной подписи СмартДія.



Напомним: ранее Президент Зеленский заявил, что в 2021 году Украина войдет в режим paperless.