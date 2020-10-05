"Это – начало новой реальности": Зеленский обещает, что в 2021 году Украина войдет в режим paperless

Президент утверждает, что вскоре госучреждения не смогут требовать документы в бумажном виде.

С 2021 года Украина входит в режим paperless (без бумаг). С этого года ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на конференции, посвященной мобильному приложению "Дія".

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бесконечных бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг", – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, создание цифрового государства – сложный и важный путь.

"Это – начало новой реальности; реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить, этот путь уже необратим", – подытожил глава государства.

Президент напомнил, что онлайн уже можно регистрировать ФЛП, регистрировать ребенка в e-малятко, пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, открыть банковский счет онлайн.

Отметим, 23 мая 2019 года на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Ранее Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дія". Таким образом, ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дія" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам.