На этой неделе в судах рассмотрят админпротоколы касательно 4 депутатов ВРУ

НАПК подозревает Илью Киву из ОПЗЖ и “Слуг народа” Андрея Холодова, Александра Горобца и Владимира Тимофийчука в нарушении требований по предотвращению конфликта интересов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сообщило, что по составленным ими админпротоколам с 5 по 9 октября в украинских судах будут рассматриваться 35 дел.

В частности, в нарушении требований по предотвращению конфликта интересов НАПК подозревает таких народных депутатов:

- Илья Кива, ОПЗЖ (заседание запланировано на 5 октября, 8:45);

- Андрей Холодов, “Слуга народа” (7 октября, 11:00);

- Александр Горобец, “Слуга народа” (7 октября, 13:45);

- Владимир Тимофийчук, “Слуга народа” (8 октября, 10:30).

Также с 5 по 9 октября должны состояться 11 заседаний касательно нарушения порядка подачи финансовой отчетности политическими партиями и 14 - касательно нарушений требований финансового контроля (декларирования).

О результатах судебных заседаний можно будет узнать на ресурсе “Судова влада”.

Напомним, что Зеленский поддержал территориальную целостность Азербайджана.