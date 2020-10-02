Зеленский поддержал территориальную целостность Азербайджана, но военной помощи не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Армении или Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе не рассматривается, при этом Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом глава государства заявил, находясь в Черновицкой области.

"Вопрос помощи одной из сторон не может даже подниматься. Мы призываем к диалогу между Арменией и Азербайджаном и деэскалации конфликта. Но что касается отношения с Азербайджаном, то в последние два года они особенные. Они очень мощные в экономическом и геополитическом направлениях", – сообщил президент.

Президент назвал важным аспектом взаимную поддержку стран в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, как и они нашу. Они откровенно говорят, что произошла незаконная аннексия Крыма и поддерживают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому тут мы поддерживаем друг друга", – сказал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге, заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни Азербайджану, ни Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.