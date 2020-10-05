На границе с Румынией пограничники стреляли по контрабандистам, но те сбежали

На границе с Румынией в Черновицкой области водитель внедорожника попытался наехать на пограничников. В автомобиль стреляли, после чего все пассажиры автомобиля сбежали. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Неугомонный злоумышленник продолжил движение на своем внедорожнике, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые скрылись", – сказано в сообщении.

Пограничники обнаружили, что автомобиль был загружен коробками с сигаретами.

Поиск контрабандистов продолжается.

Напомним, украинские пограничники на границе с Венгрией задержали мужчину с дипломатическими номерами и удостоверением, который пытался вывезти из страны контрабанду.