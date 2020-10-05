За $18 тысяч: мошенники продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"

Аферисты рассказывали о связях в партии и в Верховной Раде.

Служба безопасности Украины задержала мошенников, которые продавали несуществующие должности помощников народных депутатов от партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата. Они рассказывали о связях в партии и Верховной Раде.

После внесения оплаты в 18 тысяч долларов обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

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Их задержали в центре Киева при получении части оплаты в размере 3 тысяч долларов.

Аферистам сообщат о подозрении по ч.3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле следователи Госбюро расследований и Нацполиции задержали в Киеве представителя одной из общественный организаций при получении $100 000, его подозревают в мошенничестве. По предварительной информации следствия, подозреваемый представился "уполномоченным главы Офиса президента, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР" и попытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.