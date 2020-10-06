Отец оказался экс-военным. Подробности ЧП с 6-летним ребенком в Киеве

Мужчина, убивший сына, в тот день поссорился с женой.

В понедельник, 5 октября, 35-летний мужчина взял к себе в гости 6-летнего сына. Когда его супруга пришла забирать ребенка, мужчина не пустил ее в квартиру. После этого он открыл газ и поджог детскую кроватку.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

На место прибыли пожарные, полиция и кареты скорой помощи. В один из моментов после поджога мужчина вылез в окно, пожарные ему кричали: "Открой дверь", а он им ответил только: "Сейчас, еще 5 минут". К тому же он вел себя неадекватно и не открывал дверь спасателям и стражам порядка.

Мужчина оказался бывшим военным. Его задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). По предварительным данным, мальчик задохнулся от дыма.

Напомним, ранее стало известно, что в квартире, где нашли тело ребенка, также обнаружили взрывчатку, а дом эвакуировали.

