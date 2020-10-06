Коробки, полные валюты: украинец пытался привезти из Польши полмиллиона гривен

6 октября украинские пограничники на кордоне с Польшей обнаружили у водителя микроавтобуса «Мерседес» две коробки, набитые иностранной валютой. При осмотре машины нашли 127 тысяч 430 фунтов стерлингов. Пачки денег состояли из купюр, номиналом 10 и 20. Об этом сообщили в Госпогранслужбе (ГПСУ).

«Коробки с банкнотами обнаружили сегодня, 6 октября, в пункте пропуска «Шегини» во время оформления микроавтобуса «Мерседес», которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр. После обнаружения валюты водитель объяснил, что он только должен был доставить в Украину передачу из-за рубежа и ничего не знал о содержании коробок», - сказано в публикации.

Обнаруженную валюту изъяли сотрудники таможни.

С 2019 года физическое лицо может ввозить в Украину или вывозить наличную валюту и банковские металлы, чья стоимость в сумме не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро без письменного декларирования таможенному органу. Если же сумма больше, то необходимо письменное декларирование.

Напомним, 5 октября на границе с Румынией в Черновицкой области водитель внедорожника, набитого контрабандными сигаретами, попытался наехать на пограничников. В автомобиль стреляли, после чего все пассажиры транспорта сбежали.