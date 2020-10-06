Получить опыт мирной реинтеграции. Зачем Резников летал в Хорватию

Могут ли украинцы применить хорватскую модель для реинтеграции оккупированных территорий, министр временно оккупированных территорий Украины Резников узнавал на встрече в Загребе.

В Загребе 6 октября состоялась встреча министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова с создателями политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии, о чем рассказали в пресс-службе министерства.

“Цель нашего визита - получить опыт в мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтена ошибка - это спасенная жизнь. Наше министерство - о людях и для людей. Сама реинтеграция - это о людях, а не только о территории. У нас 420 тысяч участников боевых действий... (через войну. - Ред.) в той или иной степени прошли более 1,5 млн. наших граждан”, - цитирует Резникова его пресс-служба.

Министр подчеркнул, что мир является наиболее приоритетным вопросом для Украины, однако это не должен быть “мир любой ценой”. Существуют красные линии, заявил Резников, которые нельзя пересекать никогда.

Хорваты, в свою очередь, рассказали о главных принципах безопасной реинтеграции, среди которых: демилитаризация, переходный период, возвращение имущественных прав, социально-гуманитарная политика, урегулирование конфликтов между населением.

Делегации пришли к выводу, что хорватский опыт может стать основой для модели реинтеграции оккупированных территорий Украины, однако глобально эта модель должна быть своя.

Эксперты во время встречи подчеркнули, что реинтеграционные процессы в Хорватии не завершились даже сейчас, спустя 25 лет после ликвидации “хорватского ОРДЛО” - Республики Сербска Краина, где обосновались сербские и просербские военные формирования.

Оно появилось после распада Югославии и обретения Хорватией независимости. Тогда хорваты тоже договаривались с сербами о прекращении огня, однако особого статуса тем не давали. А в 1995 году правительство Хорватии начало операцию “Буря”, благодаря чему сербские и просербские военные формирования были изгнаны за пределы страны, а официальный Загреб вернул контроль над оккупированной территорией.