В украинских электричках появится бесконтактная оплата билетов. Но пока на двух маршрутах

На украинских железных дорогах запустят три пилотных проекта, один из которых – бесконтактная оплата проезда в пригородных поездах. Второй касается разработки новой платформы типа чат-бот для поиска и продажи документов на проезд, а третий будет направлен на создание удобных зон для комфортного отдыха на вокзалах.

Об этом говорилось 2 октября на встрече представителей рабочей "Укрзализныци" и международной платежной системы VISA.

Тестировать бесконтактную оплату проезда в электричках пока будут только на двух направлениях: Киев - Фастов и Киев - Святошино. А на ряде других станций планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется запустить и на других пригородных направлениях.

"С начала следующего года можно будет на первых пилотных маршрутах в пригородных сообщениях "Укрзализныця" оплатить банковской карточкой. Первыми пилотными направлениями, на которых будут установлены турникетные системы и терминалы продажи билетов, будут направления Киев-Фастов и Киев-Святошино", - заявил в Facebook Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также в "Укрзализныце" рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги.

Напомним, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для клиентов. При покупке билетов в вагоне первого класса за 90 – 30 суток до даты отправления поезда будет действовать скидка – 40%, а за 24–15 суток до отправления – 10%. А если покупать билеты незадолго до запланированной поездки, то цена будет выше на 10-15%.