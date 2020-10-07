В ООН посчитали, сколько человек умерли от COVID-19 на оккупированном Донбассе

В организации уверены, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом с наступлением холодов станет еще хуже.

На оккупированном Донбассе, по последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса. При этом, от COVID-19 умерли 265 человек.

Об этом сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли", — говорится в сообщении.

Также в отчете уточняется, что необходимо дополнительное финансирование для улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом на неподконтрольной Украине территории.

"Требуется срочное дополнительное финансирование, особенно на предстоящую зиму, для смягчения любого потенциального долгосрочного воздействия COVID-19 на восток Украины", — добавляют в ООН.

Напомним, в ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.