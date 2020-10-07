Причастна бывшая "верхушка" ГНС. В Украине разоблачили конвертцентр с оборотом 15 млрд

За время работы конвертцентра было создано 400 фиктивных фирм.

Служба безопасности Украины "прикрыла" в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СБУ уточнили, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который уже ранее блокировала СБУ в ГНС.

"В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления", — добавили в пресс-центре.

В СБУ напомнили, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования. По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

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