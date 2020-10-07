В Мариуполе полицейские украли карточку умершего и снимали с нее деньги, - ГБР

Двоих оперативников Донецкой области Госбюро расследований (ГБР) заподозрило в ряде преступлений, которые те, предположительно, совершали с 2019 года. Если вину докажут, полицейским грозит лишение свободы до 10 лет.

Оперативников подозревают в том, что они забрали с места преступления карточку умершего человека и пользовались ею, вымогали деньги у людей, фальсифицировали дела, а также в других злодеяниях.

"В сентябре 2019 оперуполномоченные отдела криминальной полиции, находясь на месте происшествия, где было обнаружено тело умершего мужчины, завладели его банковской карточкой и сим-картой с абонентским номером. В дальнейшем правоохранители начали пользоваться банковской картой умершего", - сказано в публикации пресс-службы.

В январе 2020 года эти же сотрудники, с целью повышения показателей работы, безосновательно задержали приезжего мужчину, заставили его признаться в сбыте наркотиков путем "закладок". А затем требовали с него 200 тыс. грн за отмазку от тюрьмы и освобождение из-под стражи.

"И путем обмана получили от жены задержанного мужчины около 50 тыс. грн, которые они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, азартные игры", - добавили в главке.

Полицейских в целом заподозрили в преступлениях по шести статьям уголовного кодекса:

похищении официального документа, совершенного из корыстных побуждений или других личных интересов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины)

заведомо незаконном задержании из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины)

незаконном проведении по предварительному сговору группой лиц обыска жилья, совершенном должностным лицом с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины)

завладении официальным документом путем злоупотребления лица своим служебным положением, совершенного из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 УК Украины)

превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, при отсутствии признаков пыток, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 365 УК Украины)

заведомо ложном сообщении следователю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 УК Украины)

тайном похищении чужого имущества (краже), совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 185 УК Украины)

завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Ранее сотрудники ГБР задержали полицейского, который вечером 4 октября сбил в Броварах Киевской области двух женщин. Им оказался участковый офицер полиции Деснянского управления полиции столицы, который был пьян. Одна из пострадавших умерла.